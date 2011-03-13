У центрі Львова підпалили БМВ
13:48, 13 березня 2011Львів
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Задано збитків на 120 тис. грн.
Львів. 13 березня. УНІАН. У центрі Львова невідомі підпалили легковий автомобіль БМВ. Інцидент стався на вул. Дорошенка, 55.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.
Вогнем знищено електромережу моторного відсіку, пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля. Завдано збитків на 120 тис. грн.
За повідомленням МНС, причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою.
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