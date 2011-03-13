Цимбалюк вручив ключі від «Славути» учаснику бойових дій

Львів. 13 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в межах робочої поїздки до Буського району вручив ключі від автомобіля ЗАЗ «Славута» інваліду Великої Вітчизняної війни ІІ групи, учаснику бойових дій Ярославу Микитіву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк подякував Ярославу Микитіву за його невтомну працю. «Все своє життя ви віддали на благо України. Своєю кропіткою працею розбудовували її. Від щирого серця хочу побажати вам здоров’я і висловити глибоку повагу», - додав Михайло Цимбалюк.