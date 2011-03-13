У Буському районі хочуть розвивати придорожню інфраструктуру

Львів. 13 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 березня відвідав з робочою поїздкою Буський район. Підсумовуючи візит, губернатор Львівщини наголосив на тому, що в районі необхідно найближчим часом вирішити питання забезпечення освітленням населених пунктів та провести благоустрій території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Також з керівником РДА ми обговорили питання покращення інвестиційної привабливості району, - додав Михайло Цимбалюк. – Буський район є унікальним в багатьох аспектах. Це розташування поблизу траси Київ-Чоп, відповідно, тут необхідно розвивати придорожню інфраструктуру, будувати готелі. Також тут є багато унікальних пам’яток, які є центром тяжіння туристів. Зокрема, це Олеський замок, палац Бадені, давні церкви, як от церкви св. Онуфрія та св. Параскевії».



На думку голови Львівської ОДА, крім того, в районі є можливість розвитку сільського господарства. «Маємо кілька потенційних іноземних інвесторів, які готові тут працювати, але ми повинні створювати умови для місцевих інвестицій», - додав голова ЛОДА.

«Крім того, сьогодні ми обговорювали питання розвитку радіомовлення (ФМ-станцій), оскільки це необхідно для оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій цивільного захисту. У кожній квартирі, будинку має бути радіоджерело інформації», - резюмував голова ЛОДА.