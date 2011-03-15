Сьогодні губернатор їде в райони

08:56, 15 березня 2011
Львів
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Відвідає Пустомитівський та Яворівській

Львів. 15 березня. УНІАН. Сьогодні  голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Пустомитівський та Яворівський райони області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах поїздки голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручить нагороди  «Мати-Героїня» мешканкам районів.

Окрім цього, Михайло Цимбалюк привітає від імені Президента України Віктора Януковича із 100-річним ювілеєм мешканку с. Завадів Яворівського району Катерину Пелищак.
 

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