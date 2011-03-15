Сьогодні губернатор їде в райони

Відвідає Пустомитівський та Яворівській

Львів. 15 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Пустомитівський та Яворівський райони області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. У межах поїздки голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручить нагороди «Мати-Героїня» мешканкам районів. Окрім цього, Михайло Цимбалюк привітає від імені Президента України Віктора Януковича із 100-річним ювілеєм мешканку с. Завадів Яворівського району Катерину Пелищак.



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