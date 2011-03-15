У Львові спалили дві іномарки з «блатними» номерами

Львів. 15 березня. УНІАН. У Львові невідомі підпалили дві іномарки з «блатними» номерами, які належать одному власнику.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції поступила інформація про те, що на вулиці Нестора Літописця у Львові горять два автомобілі «Тойота» і «Мітцубісі».

Внаслідок пожежі в обох автомобілях (в одного номерні знаки «9999», в іншого – «7777») пошкоджені передні частини (моторні відсіки). З місця події було вилучено дві пластмасові ємності.

Як було встановлено, обидві іномарки належать одному власнику - мешканцю Львова.