На пожежі в будинку загинула людина, ще двоє – травмовано

Львів. 15 березня. УНІАН. В смт. Брюховичі біля Львова під час пожежі в цегляному двоповерховому житловому будинку загинула 20-річна дівчина та ще двоє осіб травмовано. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

На пожежі знищено речі домашнього вжитку. Через пожежу загинула 20-річна дівчина. Окрім цього, в лікарню госпіталізували з ознаками отруєння продуктами горіння 49-річну жінку, ще один чоловік від госпіталізації відмовився.

Врятовано двох осіб, два житлових будинки та майна на 200 тис. грн.

Причина пожежі – встановлюється.

За інформацією МНС, з початку року в області зафіксовано 362 пожежі, на яких виявлено 27 загиблих осіб та 19 травмовано, з них 3 дітей. На пожежах врятовано 52 особи, з них 7 дітей. Окрім цього, протягом доби зареєстровано 11 пожеж, на яких 1 особа загинула та 2 особи травмовано.