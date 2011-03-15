У Львові боржникам відключають тепло

Львів. 15 березня. УНІАН. У Львові без теплопостачання залишаються 13 споживачів-боржників «Львівтеплоенерго». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема без тепла залишаються ДНД ПВІ «НДІпроектреконструкція» (вул. Дорошенка,6/8), ТзОВ «Спектр» (вул. Дж.Вашингтона,5а), ПП «Забігайло» (вул. Керченська,15а), УДППЗ «Укрпошта» (вул. Довженка,6), ТзОВ «Портал-Інвест-Груп» (вул. Наукова.7), «Львівміськбуд» (вул.Зелена,238), ЗАТ «Офіс-7» (пр. Чорновола,63а), МАУП (вул. Мазепи,29), ПП «Компанія «Астра» (вул. Ю.Липи,12а), Українська академія дизайну (вул. Б.Хмельницького,200).

Серед них найбільшу заборгованість мають ДНД ПВІ «НДІпроектреконструкція» (вул. Дорошенка,6/8) – борг 37 тис. грн., ТзОВ «Портал-Інвест-Груп» (вул. Наукова.7) - борг 34,4 тис. грн., ЗАТ «Офіс-7» (пр. Чорновола,63а) – борг 29,8 тис. грн., МАУП (вул. Мазепи,29) – борг 13,7 тис. грн. та Українська академія дизайну (вул. Б.Хмельницького,200) – борг 11 тис. грн.

Також через заборгованість без теплопостачання залишаються УНДІ ПП ім. Т.Шевченка» (вул. В.Великого,4) – борг 75 тис. грн., та ТзОВ «Будексгруп» (вул. Панаса Мирного,24) – борг 175 тис. грн.

Такий метод боротьби з боржниками дає позитивні результати – юридичні особи пришвидшують процес розрахунку та намагаються погашати заборгованість, надсилаючи гарантійні листи на розтермінування боргу, - повідомляють у «Львівтеплоенерго».

За словами директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа, споживачі категорії населення повністю отримують тепло і гарячу воду, жодних дій про відімкнення від теплопостачання щодо населення не проводиться.

Натомість, два споживачі магазин «Аскона», пр.Червоної Калини,35 та «Галавтоцентр», вул. Буйка,6 звернулися з листом-проханням припинити їм теплопостачання з 15 березня.