Цимбалюка запросили на семінар щодо розвитку Львівщини

Львів. 15 березня. УНІАН. Голову Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка запросили взяти участь у семінарі щодо розвитку інвестиційного потенціалу Львівської області, який проводить Американська торгівельна палата в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Протягом останніх 19 років Палата проводить активну роботу щодо налагодження співпраці з українською владою з метою покращення бізнес середовища та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку.

Американська торгівельна палата в Україні започаткувала відповідну ініціативу з метою розвитку регіонального співробітництва та покращення інвестиційного клімату, що сприятиме посиленню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості областей України.

Крім того, Головне управління економіки та інвестицій Львівської ОДА запрошує взяти участь у презентації інвестиційного потенціалу Львівської області підприємства та організації, які можуть запропонувати проекти, що потребують залучення інвестицій. Орієнтовний час проведення презентацій – третя декада квітня.

З питань участі у презентації звертатися до управління інвестиційної політики головного управління економіки та інвестицій за тел.: 261-29-67 та на електронну адресу: investor@loda.gov.ua.

Американська торгівельна палата в Україні є однією з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій, які працюють в Україні. Одним з головних її завдань є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в країні, а також сприяння появі нових інвесторів на цьому ринку. Американська торгівельна палата в Україні співпрацює у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ не лише з українським урядом, а й з урядами інших країн, що є економічними партнерами України, з метою захисту інтересів наших Компаній – Членів з більш ніж 50 країн світу. Члени Палати – це стратегічні та інституційні інвестори з різноманітних регіонів та країн світу, включаючи Північну Америку, Європу, Азію, Росію та Україну, з найбільшим обсягом прямих іноземних інвестицій у ринок України.