Україна перейшла на автоматичне відшкодування ПДВ

Львів. 15 березня. УНІАН. Сьогодні розпочинається автоматичне повернення ПДВ. Про це йшлося під час зустрічі Президента України Віктора Януковича та голови Державної податкової служби України Віталія Захарченка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Автоматичне повернення регулюватиметься спеціально розробленою комп’ютерною програмою.

«Фактично сьогодні відбувається історична подія - вперше в історії нашої держави розпочнеться автоматичне відшкодування ПДВ», - сказав В. Захарченко.

Керівник ДПС не виключив, що у скептиків виникатиме чимало питань щодо повернення ПДВ. «В країні є люди, які не вірять, що це реально. Але процес розпочався, і ми приблизно півмільярда грн. віддамо в перший транш автоматичного відшкодування ПДВ», - додав він.

Водночас керівник ДПС відзначив, що термін переходу на повний режим автоматичного відшкодування ПДВ вочевидь більше залежить не від податківців, а від прозорості роботи безпосередньо підприємців. Адже комп’ютерна програма, що здійснює відбір тих, хто має право на автоматичне відшкодування ПДВ, працює без втручання людини.

Крім того, Голова Державної податкової служби після зустрічі з Президентом України заборонив практику відмови в прийнятті податкової звітності від підприємців. Факти відмови в прийняті мали місце і значно ускладнювали життя малому та середньому бізнесу.

Слід також зауважити, що до липня жоден податківець не має права перевіряти жодного підприємця, який зареєстрований як фізична особа. Таку установку дав після розмови з Президентом України Голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко.

Заборонено також перевіряти «спрощенців», «єдинщиків» та інших сумлінних платників податку середнього та малого бізнесу.

За словами В. Захарченка, у березні ДПС зменшила кількість перевірок на 32%, а в другому кварталі 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року їх стане менше на 50%.

Керівник ДПС також додав, що ті перевірки, які сьогодні здійснюються, стають більш ефективними завдяки більш ретельній підготовці до них податківців.