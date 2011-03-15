158 гнізд для лелек встановили енергетики Львівщини

Львів. 15 березня. УНІАН. Цього року у Львівській області до повернення лелек встановили 158 гнізд на металевій основі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Львівобленерго».

Рік за роком енергетики ВАТ «Львівобленерго» відстежують гнізда, що є в загрозливому стані й встановлюють для них основи-платформи. Переобладнуючи лелечі оселі, енергетики водночас захищають і птахів, і повітряні лінії електропередачі.

Зазначимо, що «Львівобленерго» власними силами виготовляє та встановлює основи, на які переносяться рештки старого гнізда. До того ж, на лінії електропередачі, яка знаходиться під новою лелечою оселею, накладають ізоляційні трубки, які захищають проводи від лелечого посліду, а також оберігають життя молодим лелечатам.

Нагадаємо, з 2005 року до березня 2011 року підприємство встановило 505 платформ під лелечі гнізда, з них 2005 року – 2 платформи; 2006 року – 16; 2007 році – 70; 2008 році – 25; 2009 – 120; 2010 році – 114, 2011 році – 158. 2011 рік: Сокальський РЕМ – 38; Жовківський РЕМ – 30; Яворівський РЕМ – 20; Мостиський РЕМ – 13; Жидачівський РЕМ – 12; Городоцький РЕМ – 11; Буський РЕМ – 10; Золочівський РЕМ – 9; Бродівський РЕМ – 5; Кам’янка-Бузький РЕМ – 4; Миколаївський РЕМ – 2; Стрийський РЕМ – 2; Перемишлянський РЕМ – 2.