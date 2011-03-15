Завтра частина Сихова буде без води

Львів. 15 березня. УНІАН. У зв’язку з плановими роботами з під’єднання новозбудованого водогону на вул. Хуторівка, 40, 42, 44 завтра, 16 березня з 9:00 до 15:00 буде припинена подача води на вул. Хуторівка (парні номери буд. від №26 до №44), вул. Довженка (непарні від №1 до №13), та буд №16 і на пр. Червоної Калини (непарні від №35 до №57).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить забезпечити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням вказаних робіт.