До Львова приїхала трупа Харківського оперного театру

Львів. 15 березня. УНІАН. У межах державного проекту «Україна: Схід і Захід – разом», який проходить під патронатом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, 15-17 березня до Львова приїхав Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Миколи Лисенка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На сцені Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької харківські артисти представлять дві вистави: оперу Олександра Бородіна «Князь Ігор» (16 березня о 18.00) та балет Фікрета Амірова «Тисяча і одна ніч» (17 березня о 18.00).

Колектив театру, а це 220 людей, на чолі з директором Харківської опери Любов’ю Морозко, сьогодні зустріли начальник управління культури Львівської ОДА Сергій Бурко, генеральний директор – художній керівник Львівської опери Тадей Едер.

«Цей проект народився під час зустрічі голів Харківської та Львівської ОДА. До Львова ми привезли вистави, які обрали саме керівники Львівської опери з нашого репертуару. Ми щиро вдячні за можливість виступати на цій сцені. Наше гасло – Львів і Харків – мистецтво єднає серця», – наголосила Л. Морозко.

Вперше за останні десять років трупа виїжджає в повному складі: солісти (11 осіб), та оркестр (52 особи) під керівництвом головного диригента, заслуженого діяча мистецтв України Віталія Куценка, хор (51 особа) під керівництвом головного хормейстера, заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чернікіна, балет (38 осіб) під керівництвом головного балетмейстера, народної артистки України Світлани Коливанової.

Окрім цього, 16 березня о 15.00 у дзеркальному залі Львівського національного театру опери та белу тім С. Крушельницької відбудеться прес-конференція з нагоди гастролей Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. У заході візьмуть участь: голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, директор Львівської опери Тадей Едер, заступник голови Харківської ОДА Ігор Шурма та директор Харківської опери Любов Морозко.