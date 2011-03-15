Цимбалюк доповів Януковичу про підготовку до Євро-2012

Львів. 15 березня. УНІАН. Президента України Віктор Янукович зустрівся з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі, за словами Михайла Цимбалюка, він насамперед доповів Главі держави про хід підготовки об’єктів Євро-2012 – будівництво стадіону, летовища (терміналу та злітно-посадкової смуги).

Голова Львівської ОДА підкреслив, що роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка.

У контексті проведення будівельних робіт Президент доручив М.Цимбалюку вивчити всі об’єкти соціально-культурної сфери, які мають готовність більше 80%. «В нас є такі об’єкти в області на загальну суму капіталовкладень більше 60 мільйонів», - зазначив голова ОДА, додавши, що Президент доручив Кабінету міністрів додатково виділити із бюджету кошти на їх завершення та введення в експлуатацію вже до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2011 року голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк заявив, що стадіон до Євро-2012 у Львові буде відкрито до 15 жовтня цього року, а термінал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – 25 листопада.