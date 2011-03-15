Янукович доручив губернатору Львівщини контролювати ціни на хліб

Львів. 15 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу Цимбалюку жорстко контролювати ціни на хліб і борошно. Про це Віктор Янукович заявив під час зустрічі із губернатором Львівщини в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Водночас голова Львівської ОДА зазначив: «Президент цікавився ціновою політикою на продуктових ринках області і доручив жорстко контролювати ціни на хліб, борошно з метою недопущення виникнення ситуації із хлібом, як це було на Луганщині».

При цьому М.Цимбалюк, що на Львівщині ситуація із хлібом – з кількістю, якістю, ціновою політикою - знаходиться під його особистим контролем.

«Зараз в області достатньо хліба, і його ціна нижча, ніж у деяких сусідніх областях», - підкреслив М.Цимбалюк, наголосивши, що запасів зерна і борошна на Львівщині достатньо для того, щоб забезпечувати за державними цінами всіх суб’єктів пекарської промисловості регіону.