Янукович доручив губернатору Львівщини контролювати ціни на хліб
Ситуація під контролем
Львів. 15 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу Цимбалюку жорстко контролювати ціни на хліб і борошно. Про це Віктор Янукович заявив під час зустрічі із губернатором Львівщини в Києві.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Водночас голова Львівської ОДА зазначив: «Президент цікавився ціновою політикою на продуктових ринках області і доручив жорстко контролювати ціни на хліб, борошно з метою недопущення виникнення ситуації із хлібом, як це було на Луганщині».
При цьому М.Цимбалюк, що на Львівщині ситуація із хлібом – з кількістю, якістю, ціновою політикою - знаходиться під його особистим контролем.
«Зараз в області достатньо хліба, і його ціна нижча, ніж у деяких сусідніх областях», - підкреслив М.Цимбалюк, наголосивши, що запасів зерна і борошна на Львівщині достатньо для того, щоб забезпечувати за державними цінами всіх суб’єктів пекарської промисловості регіону.