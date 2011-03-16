Офіційний курс валют на 16 березня

Львів. 16 березня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.5100 (на 15 березня – 793.5100). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1106.7877 (на 15 березня – 1106.7877)

10 RUR – 2.7683 (на 15 березня – 2.7683)

100 PLN – 271.6555 (на 15 березня – 274.5350).

Усі курси валют на 16 березня 2011 року.

Зазначимо, що 15 березня у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 793.300 / 795.800, EUR – 1099.000 / 1109.000, RUB – 2.4500 / 2.7700 та PLN – 272.000 / 280.000.