На Львівщині відбувся чемпіонат області «Що? Де? Коли?»

Львів. 16 березня. УНІАН. З ініціативи Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ліги інтелектуальної творчості (ЛОЛІТ) відбувся ХІІІ відкритий чемпіонат області серед школярів з інтелектуального змагання «Що? Де? Коли?».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

36 команд учнів 7-11 класів мали можливість продемонструвати рівень інтелекту та обізнаності, загальну ерудицію. Право потрапити на обласний чемпіонат команди виборювали на районних та міських змаганнях.

Кілька годин гострої інтелектуальної боротьби визначили переможців. Серед команд вікової групи 7-9 класів перше місце здобули моршинські школярі «Крок уперед», друге - Бродівська СЗШ №3 з оригінальною назвою: «Вона працює - це 3-а школа», третя сходинка за Львівським фізико-математичним ліцеєм - команда «Міф».

Долю призових місць серед команд старшокласників визначали зовсім незначна різниця у кількості набраних балів. Приємним сюрпризом виявилось, що найрозумніші юнаки та дівчата мешкають у Радехові. Саме команда «Нова генерація» Радехівської СЗШ №3 здобула найбільше очок і їй заслужено дісталось перше місце, друге – за «Кардіограмою» (Львівська СЗШ №84, Сихівський район). Третє місце в учнів Червоноградської команди «В десятку».

Команди, що вибороли перемогу, були нагороджені грамотами, пам'ятними кубками Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністраціï.