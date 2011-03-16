Торік найбільше адмінпорушень було у Львові

Львів. 16 березня. УНІАН. Минулого року найбільше адміністративних правопорушень (250,1 тис., або 62,5%) було зафіксовано у м. Львові. Водночас кількість зареєстрованих порушень адміністративного законодавства на Львівщині у 2010 році збільшилась на 1,7%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, зафіксували 400 тис. адмінпорушень, щодо яких винесено постанови (рішення), проти 393,3 тис. таких випадків у 2009 році. Найбільше адмінпорушень було зареєстровано у Львові. Серед інших регіонів найбільша частка правопорушень припала на Пустомитівський район – 4,5%, Яворівський район – 2,2%, м.Дрогобич – 2,9%, м.Червоноград – 2,1%.

До адміністративної відповідальності притягнено 390,1 тис. осіб (у 2009 році – 384,4 тис. осіб), з них 262,4 тис. осіб – органами внутрішніх справ, 53,8 тис. осіб – районними (міськими) судами, 15,9 тис. осіб – органами автомобільного транспорту та електротранспорту.

Адміністративні стягнення у вигляді штрафу застосовано до 87,4% правопорушників, в результаті чого накладено штрафів на 80,1 млн. грн. (у 2009 році – 88,7 млн. грн.), з яких сплачено 23,3 млн. грн. Кожному десятому було винесено попередження, направили на громадські роботи 1,4% правопорушників, 0,7% позбавили спеціального права, 0,6% – підлягали адміністративному арешту, 0,3% – конфіскації майна.