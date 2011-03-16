Торік найбільше адмінпорушень було у Львові

11:05, 16 березня 2011
Львів
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По області показник зріс на 1,7%

Львів. 16 березня. УНІАН. Минулого року найбільше адміністративних правопорушень (250,1  тис.,  або 62,5%) було зафіксовано у м. Львові. Водночас кількість зареєстрованих порушень адміністративного законодавства на Львівщині у 2010  році збільшилась на 1,7%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Органи,  уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення,  зафіксували 400  тис. адмінпорушень,  щодо яких винесено постанови (рішення), проти 393,3 тис. таких випадків у 2009 році. Найбільше адмінпорушень було зареєстровано у Львові. Серед інших регіонів найбільша частка правопорушень припала на Пустомитівський район – 4,5%, Яворівський район – 2,2%, м.Дрогобич – 2,9%, м.Червоноград – 2,1%.

До адміністративної відповідальності притягнено 390,1 тис. осіб (у 2009 році – 384,4 тис. осіб), з них 262,4 тис. осіб – органами внутрішніх справ, 53,8 тис. осіб – районними (міськими) судами, 15,9  тис.  осіб – органами автомобільного транспорту та електротранспорту.

Адміністративні стягнення у вигляді штрафу застосовано до 87,4% правопорушників, в результаті чого накладено штрафів на 80,1 млн. грн. (у 2009 році – 88,7  млн. грн.),  з яких сплачено 23,3  млн. грн.  Кожному десятому було винесено попередження,  направили на громадські роботи 1,4%  правопорушників, 0,7%  позбавили спеціального права, 0,6% –  підлягали адміністративному арешту, 0,3% –  конфіскації майна.

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