На Львівщині побільшало пенсіонерів

Львів. 16 березня. УНІАН. У Львівській області кількість пенсіонерів на обліку у Пенсійному фонді на 1 січня 2011 року становила 683,9 тис. осіб, що на 3,4 тис., або 0,5% більше порівняно з попереднім роком.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

На кожну тисячу осіб постійного населення області припадає 271 пенсіонер. Найвищий цей показник у Перемишлянському – 345, Жидачівському – 322 районах, місті Червонограді – 320, найнижчий – у Яворівському – 235, місті Стрий та Жовківському районі – відповідно 253 і 254 особи.

Переважна частина пенсіонерів (449 тис. осіб, або 65,7%) – жінки і їх кількість збільшилась за рік на 2,1 тис. Понад 39% пенсіонерів проживає в сільській місцевості (порівняно з 1 січня 2010 року їх кількість зменшилась на 2,4%).

У 2010 році кількість працюючих пенсіонерів становила 140 тис. осіб, порівняно з попереднім роком вона збільшилась на 4,6%. За віком пенсії отримують 77,8% пенсіонерів, за інвалідністю – 14,2%, у разі втрати годувальника – 5,8%, соціальні пенсії – 1,1%, за вислугу років – 1%.

Загальна сума призначених місячних пенсій зросла порівняно з 2009 роком на 85,5 млн.грн. (13,8%) і склала на 1 січня 2011 року 703,3 млн.грн. Середній розмір призначених пенсіонерам місячних пенсій в області у 2010 році становив 1028,30 грн. Найвище значення цього показника спостерігалося у місті Червонограді – 1552,09 грн., а найнижче – 893,77 грн. у Перемишлянському районі.

Порівняно з 2009 роком середній розмір пенсії зріс на 120,53 грн., або на 13,3%.