У Львові відзначатимуть День лялькаря

Львів. 16 березня. УНІАН. На спеціальних майстер-класах вихованці львівських клубів на протязі двох тижнів навчаються і творять своїми руками ляльки-мотанки. Найкращі з них будуть представлені на виставці, присвяченій Дню Лялькаря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Виставка відбудеться 21 березня та проходитиме за адресою: вул. Ф. Ліста,2. Організовує навчання Установа дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львова управління молоді, сім’ї та спорту.

За словами керівника УДЮМК Галицького району Львова управління молоді, сім’ї та спорту Катерини Кароль, заняття з навчання творіння ляльок-мотанок вже проходило у гуртках: «Художня Майстерня» по вул. Стрийській,24, «Пацьорка» по вул. Ф. Ліста,2, «Студії Образотворчого Мистецтва» по вул. Тютюнників,49. А в четвер, 17 березня, у Студії образотворчого мистецтва буде проведений ще один майстер-клас.

День лялькаря – міжнародне свято, під час якого вшановують людей театрального мистецтва, а також представників творчості, які виготовляють ляльки. Відзначають День лялькаря 21 березня.