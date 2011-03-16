Кошторисну вартість об’єктів до Євро-2012 перевірить КРУ

Львів. 16 березня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк звернувся до Контрольно-ревізійного управління у Львівській області щодо перевірки кошторисної вартості об’єктів, які в області будують до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

16 березня під час зустрічі М. Цимбалюка з головою обласного КРУ Юліаном Дзямою обговорювалися питання фінансово-бюджетної дисципліни в області. Зокрема йшлося про результати контрольних заходів, проведених контрольно-ревізійним управлінням з питань законного і цільового використання бюджетних коштів, виділених для підготовки об'єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Крім того, начальник КРУ поінформував голову ОДА про результати проведених у 2010 році ревізій виконання бюджетів міст і районів області, а також про ефективність та цільове використання бюджетних коштів та виконання бюджетних програм.