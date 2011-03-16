Контрабандисту «Мерседеса» дали умовний термін

Львів. 16 березня. УНІАН. У Львівській області за матеріалами СБУ до 3 років позбавлення волі із встановленням 1-річного іспитового строку засуджено контрабандиста автомобіля „Mercedes Benz S320”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Набув чинності вирок Яворівського суду Львівської області за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно 48-річного місцевого мешканця, який контрабандним шляхом перемістив з Німеччини до України автомобіль представницького класу.

У 2008 році мешканець м. Мостиська Львівської області з приховуванням від митного контролю перемістив через МАПП “Краковець” на митну територію України авто марки „Mercedes Benz S320”. Для митного оформлення транспортного засобу були подані документи, згідно з якими авто, вартістю 67 тис. доларів, з Республіки Польща слідувало у Волинську область на адресу комерційної структури. Однак, за офіційною інформацією НЦБ Інтерполу, в наданих для митного оформлення документах відомості щодо фірми-відправника транспорту та його фактичної вартості не відповідали дійсності.

Згідно висновку автотоварознавчої експертизи, вартість зазначеної представницької іномарки становила понад 635 тис. грн.

Вироком суду контрабандиста визнано винним у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 201 (контрабанда) та ч.3 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України та засуджено до трьох років позбавлення волі із встановленням 1-річного умовного строку. Автомобіль „Mercedes Benz S320”конфісковано в дохід держави.