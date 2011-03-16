21 березня – останній день подання звітності з ПДВ
14:03, 16 березня 2011Львів
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І податкових декларацій
Львів. 16 березня УНІАН. Податківці Львівщини нагадують, що 21 березня – останній день подання звітності з ПДВ за лютий та Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень і лютий 2011 року.
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.
«З метою уникнення черг та незручностей просимо не відкладати подання звітності на останній день», – зазначили в ДПА.
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