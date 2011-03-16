Львів. 16 березня УНІАН. Податківці Львівщини нагадують, що 21 березня – останній день подання звітності з ПДВ за лютий та Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за січень і лютий 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

«З метою уникнення черг та незручностей просимо не відкладати подання звітності на останній день», – зазначили в ДПА.