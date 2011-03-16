У Львові «Заборожець» збив 10-річну дитину

Львів. 15 березня. УНІАН. У Львові 35-річний водій легкового автомобіля «ЗАЗ-110308» збив 10-річну львів’янку, ученицю 5-го класу СЗШ №67. Інцидент стався 15 березня о 9.00 на вул. Широкій, 11.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як встановили співробітники ДАІ, дівчинка вибігла на проїжджу частину дороги з-за стоячого транспортного засобу (автобуса), за межами пішохідного переходу.

У дівчинки – струс головного мозку. Її госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню, що на вул. П. Орлика.