У Львові «Заборожець» збив 10-річну дитину
15:01, 16 березня 2011Львів
0 0
Школярка в лікарні
Львів. 15 березня. УНІАН. У Львові 35-річний водій легкового автомобіля «ЗАЗ-110308» збив 10-річну львів’янку, ученицю 5-го класу СЗШ №67. Інцидент стався 15 березня о 9.00 на вул. Широкій, 11.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Як встановили співробітники ДАІ, дівчинка вибігла на проїжджу частину дороги з-за стоячого транспортного засобу (автобуса), за межами пішохідного переходу.
У дівчинки – струс головного мозку. Її госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню, що на вул. П. Орлика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter