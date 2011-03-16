Першокласники Львова вчать «Буквар» з нетбуків

Львів. 16 березня. УНІАН. Учні перших класів школи №77 у Львові вивчають електронний «Букварик». Школа виграла грант і отримала 28 нетбуків Classmate PC.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, школа №77 виграла проект Компанії Intel Ukraine Microelectronics Ltd. Окрім Львова проект запроваджено у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Миколаївській,Одеській, областях та в Києві. У межах проекту школа отримала нетбуки для дітей.

У СЗШ № 77 з поглибленим вивченням економіки та інформатики функціонує 23 класи, де навчається 579 учнів.

Нагадаємо, школа №77 спільно з місто реалізовує соціальну рекламу. Школа має свою газету, вчителі читають уроки про економіку міста.