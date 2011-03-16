Цього року відкриють авіарейс Львів-Харків

Львів. 16 березня. УНІАН. Після завершення реконструкції летовища ДП «Міжнародний аеропорт Львів» буде відкрито авіарейс Львів-Харків. Про це під час прес-конференції з нагоди реалізації проекту «Схід і Захід: разом» та гастролей Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Миколи Лисенка повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

За його словами, відкриття авіарейсу відбудеться цього року. Крім того, голова Львівської ОДА зазначив, що відповідно до двосторонніх домовленостей між Львівською та Харківською областями відбудеться підписання угоди про співпрацю між Золочівським районом Харківської області та Золочівським районом Львівської області, а також - про обмін студентами між вишами двох областей.

Нагадаємо, підписання нового договору між Львівською та Харківською областями було зініційовано під час візиту голови Львівської ОДА до Харкова. Тоді Михайло Цимбалюк також висловив сподівання на розширення співпраці між двома регіонами, зокрема, в економічному напрямку.