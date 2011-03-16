Колектив Львівської опери поїде з гастролями до Харкова

Львів. 16 березня. УНІАН. Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької у межах наступного етапу реалізації проекту «Україна: Схід і Захід - разом» виступатиме на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив 16 березня під час прес-конференції з нагоди гастролей Харківської опери у Львові.

Участь у прес-конференції взяли генеральний директор – художній керівник Львівської опери Тадей Едер, заступник голови Харківської ОДА Ігор Шурма та директор Харківської опери Любов Морозко.

Під час прес-конференції М.Цимбалюк нагадав, що ідея цього проекту народилась під час його зустрічі з головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним у Харкові. «Вперше Харківський театр приїжджає у повному складі 223 людини. Для культурного життя Львівщини ця подія є визначною. Це перша акція у межах гуманітарно-культурної співпраці між нашими областями».

Своєю чергою І.Шурма наголосив, що культурний обмін є кроком до налагодження більш тісної економічної співпраці: «Цей проект має гасло – Львів і Харків – мистецтво єднає серця. Ми єдині, розподілу ніколи не було і немає зараз».

Керівники театрів Л.Морозко та Т.Едер також наголошували на унікальності мистецької події. «Ми маємо можливість оцінити оперу Олександра Бородіна «Князь Ігор» (16 березня о 18.00) та балет Фікрета Амірова «Тисяча і одна ніч» (17 березня о 18.00) у трактуванні наших харківських колег. Додам, що ми із задоволенням поїдемо до харківських глядачів», – наголосив Т.Едер. Директор Харківської опери Л.Морозко подякувала за можливість виступати на львівській сцені та зазначила, що оперу та балет вибирав її львівський колега.