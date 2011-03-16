Колектив Львівської опери поїде з гастролями до Харкова

17:21, 16 березня 2011
Львів
0 0

У межах проекту «Схід і Захід - разом»

Львів. 16 березня. УНІАН. Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької у межах наступного етапу реалізації проекту «Україна: Схід і Захід - разом» виступатиме на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив 16 березня під час прес-конференції з нагоди гастролей Харківської опери у Львові.

Участь у прес-конференції взяли генеральний директор – художній керівник Львівської опери Тадей Едер, заступник голови Харківської ОДА Ігор Шурма та директор Харківської опери Любов Морозко.

Під час прес-конференції М.Цимбалюк нагадав, що ідея цього проекту народилась під час його зустрічі з головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним у Харкові. «Вперше Харківський  театр приїжджає  у повному складі 223 людини. Для культурного життя Львівщини ця подія є визначною. Це перша акція у межах гуманітарно-культурної співпраці між нашими областями».

Своєю чергою І.Шурма наголосив, що культурний обмін є кроком до налагодження більш тісної економічної співпраці: «Цей проект має гасло – Львів і Харків – мистецтво єднає серця. Ми єдині, розподілу ніколи не було і немає зараз».

Керівники театрів Л.Морозко та Т.Едер також наголошували на унікальності мистецької події. «Ми маємо можливість оцінити оперу Олександра Бородіна «Князь Ігор» (16 березня о 18.00) та балет Фікрета Амірова «Тисяча і одна ніч» (17 березня о 18.00) у трактуванні наших харківських колег. Додам, що ми із задоволенням поїдемо до харківських глядачів», – наголосив Т.Едер. Директор Харківської опери Л.Морозко подякувала за можливість виступати на львівській сцені та зазначила, що оперу та балет вибирав її львівський колега.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter