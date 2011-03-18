На кордоні вилучено одягу на 400 тис. грн.

Львів. 18 березня. УНІАН. На українсько-польському кордоні Львівської митниці затримано контрабанду незадекларованого одягу на 400 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Окрім задекларованого вживаного одягу дві вантажівки з гуманітарною допомогою везли через кордон нову дитячу та чоловічу білизну загальною вартістю понад 303 тис. грн. та 1600 пар взуття і майже 2 тонни контрабандного одягу.

Громадянин України подав до митного оформлення товаросупровідні документи на одну вантажівку як «одяг та взуття, що були у використанні», на іншу – в декларації було вказано, що ввозиться «одяг» вагою 11 тонн. Таким чином, правопорушники не заявили за встановленою формою точних відомостей щодо кількості та ваги товару, який підлягає декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Незадекларований товар вартістю близько 400 тис. грн вилучено. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр буде лікувальним закладом європейського рівня.