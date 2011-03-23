У Львові цирк залишився без купола

Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні вночі у Львові горіла будівля львівського цирку. Ліквідація вогню тривала більше трьох годин.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 22 березня о 23.50.

Вогонь повністю охопив купол цирку, що ускладнило гасіння осередків вогню.

«Пожежі було присвоєно третій, найвищий ступень складності. Затруднювало гасіння висота куполу і його подвійна конструкція з дерев‘яним перекриттям та утеплюючою прокладкою, а також надзвичайно висока температура», - розповів Павло Василенко.

Він зазначив, що пожежникам довелося працювати у спеціальних тепловідбивних костюмах «час від часу поливаючи один одного водою і пересуваючись поповзом».

О 03.00, пожежу було ліквідовано. Жертв і потерпілих немає.

На місці події працювало 22 одиниці техніки та 108 осіб особового складу МНС.

Причиною пожежі стало займання у пультовій електроосвітлення манежу. Вогнем знищено повністю купол цирку, будівлю – врятовано.

Завдані збитки підраховуються.

Львівський цирк був збудований у 1958 році.