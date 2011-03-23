На Львівщині викрито податкову аферу на 2 млн. грн.

13:11, 23 березня 2011
Львів
0 0

Порушено справу

Львів. 23 березня. УНІАН Податкова міліція Львівщини викрила одне з підприємств області, яке ухилилося від сплати податків на понад 2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області

Схема ухилення полягала в тому, що службові особи вказаного підприємства протягом 2009-2010 років при здійсненні фінансово-господарських операцій з рядом фіктивних підприємств безпідставно віднесли до складу податкового кредиту суму ПДВ з вартості лісосировини та вугілля. Крім того, встановлено, що СГД – перевізники, які зазначені в корінцях дорожніх відомостей та товарно-транспортних накладних, не надавали послуг із перевезення вищезазначеної сировини для цих підприємств.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter