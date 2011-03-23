На Львівщині викрито податкову аферу на 2 млн. грн.

Львів. 23 березня. УНІАН Податкова міліція Львівщини викрила одне з підприємств області, яке ухилилося від сплати податків на понад 2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області

Схема ухилення полягала в тому, що службові особи вказаного підприємства протягом 2009-2010 років при здійсненні фінансово-господарських операцій з рядом фіктивних підприємств безпідставно віднесли до складу податкового кредиту суму ПДВ з вартості лісосировини та вугілля. Крім того, встановлено, що СГД – перевізники, які зазначені в корінцях дорожніх відомостей та товарно-транспортних накладних, не надавали послуг із перевезення вищезазначеної сировини для цих підприємств.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.