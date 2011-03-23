Митниця оголосила війну контрабанді євро-сувенірів

Львів. 23 березня. УНІАН. Митна служба Польщі рішуче боротиметься з усілякими спробами проникнення до Польщі товару з підробленим логотипом Євро-2012, оскільки інтелектуальні права на цей товарний знак належить Союзу європейських футбольних асоціацій і лише УЄФА надає право використовувати цей символ третім сторонам. Про це польському виданню «Dziennik Gazeta Prawna» заявив координатор з питань інтелектуальної власності спілки PL.2012 Томаш Захорський, пише інформаційний центр «Україна-2012».

Під цю категорію інтелектуальної власності підпадає не тільки знак «Євро-2012», але також інші символи: «Польща Україна 2012», «ЧЄ 2012», «Творимо історію разом» та інші. Якщо хтось бажає виробляти товари з цими назвами, йому потрібно звернутися за ліцензією до УЄФА, наголосив Захорський.

Водночас інспектор митної служби у Гдині Марчін Дачко повідомив часопису, що митники затримуватимуть увесь товар із символами турніру і з'ясовуватимуть, чи не порушені інтелектуальні права УЄФА. Якщо це підтвердиться, то УЄФА мусить отримати від імпортера згоду на утилізацію підробленого товару. В іншому випадку митники ініціюватимуть розслідування щодо дотримання інтелектуальних прав.