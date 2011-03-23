УКУ допоможе дітям з інтернатів обрати майбутню професію

Львів. 23 березня. УНІАН. Інститут лідерства та управління Українського католицького університету розпочинає інтерактивну програму для старшокласників шкіл-інтернатів – Академія лідерства «Обери своє майбутнє». З дітьми розмовлятимуть про самопізнання, лідерство, роботу в команді, ефективне спілкування, конфлікт, публічний виступ та планування часу. Програма триватиме з березня по червень 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, програма має на меті розвинути у дітей, що навчаються у школах-інтернатах, лідерські навички ефективного спілкування, праці у колективі, планування часу і публічного представлення себе.

«Дітям, котрі навчаються у школах-інтернатах, розкажуть, як розвивати свої таланти, як позбуватися комплексів за допомогою тренінгового курсу «Основи лідерства». А соціальна майстерня «Обери своє майбутнє» допоможе дітям із професійною орієнтацією, – зазначила керівник проектів Інституту лідерства та управління УКУ Марта Грещук.

«Сподіваємося, програма Академії лідерства «Обери своє майбутнє!» допоможе дітям розвинути власний потенціал та особисті навики, зважаючи на комплексний підхід та тривалий супровід дітей, що навчаються у школах-інтернатах Львівської області. Такі діти невдовзі зможуть стати «здоровим» майбутнім українського суспільства», – додала координатор проекту Олена Карнаух.

Тренерами проекту є випускники Літніх шкіл мирянського лідерства.

Учасниками проекту є Стрілківська, Самбірська, Рава-Руська школи-інтернат, Дитячий будинок «Вишенька» у Жовтанцях, та школа-інтернат у Великому Любені. Найактивніші випускники зможуть стати асистентами тренерів у реалізації першого рівня програми тренінгового курсу для своїх товаришів.

Довідка.

Перший рівень програми – тренінговий курс «Основи лідерства», що містить у собі 6 інтерактивних тематик – покликаний вказати старшокласникам на можливість власного розвитку через усвідомлення та відповідальну поведінку, вміння спілкуватись, знаходити спільну мову з однолітками, організовувати себе самого та інших до діяльності. Програма розроблена спеціально для проекту Академії лідерства одним із випускників Літньої школи мирянського лідерства Мирославом Паздерським. Вона поєднує у собі досвід попередніх програм та пристосована до потреб старшокласників.

Програма другого рівня – соціальна майстерня «Обери своє майбутнє», що містить у собі 10 практичних занять з лекторами, які є представниками певних професії – покликана сформувати бачення власного майбутнього, розвинути таланти та здібності, дати прикладні навики, які є базовою потребою після завершення навчання в інтернатних закладах, а також у дружній атмосфері допомогти підготуватися до вирішального кроку по завершенню школи – обрати своє майбутнє.