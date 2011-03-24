На Львівщині підприємці попалися на махінаціях з ПДВ

Львів. 24 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням трьох службових осіб ТзОВ, які ухилились від сплати податків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Справу проти підприємців було порушено за ч.2 ст.212, ч.5 ст.27 КК України, які за попередньою змовою групою осіб умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 1,3 млн грн.

Під час досудового слідства встановлено, що директор з фінансових питань підприємства, за попередньою змовою і в групі з директором та виконавчим директором товариства у період 2009-2010 років сприяли в умисному ухиленні від сплати податків.

На даний час, кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду.