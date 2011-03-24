У Львові проходить дитячий чемпіонат з автомоделювання (фото)

Львів. 24 березня. УНІАН. У Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді Львівської області проходять обласні змагання з автомоделювання. Моделі своїх автомашин запрезентували 30 вихованців із 5 автомоделювальних гуртків області.

Змагання проходять у рамках підготовки до Ярмарку дитячого дозвілля. Загалом, заплановано більше 130 заїздів.

Траса для змагань з 4 біговими доріжками оснащена комп’ютерним забезпеченням, яке обчислює швидкість машинки, кількість кіл і час руху. Довжина траси – 28 метрів.

Переможцями у класі «ретро» та «євростандарт» став вихованець Центру Данило Вербовський, у класі «вантажівка» кращим став Олексій Демидов, в призерах також єдина дівчина – Анна Занов’як.