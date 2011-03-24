Цимбалюк вшанував пам'ять композитора Ігоря Білозора

Львів. 24 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вшанував пам'ять видатного українського композитора, народного артиста України Ігоря Білозора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, М.Цимбалюк поклав квіти до могили Ігоря Білозора на Личаківському цвинтарі.

Композитору сьогодні виповнилося б 56 років.

Крім того, Михайло Цимбалюк поклав квіти до могили народного артиста України Івана Мацялка.

Ігор Білозір – український композитор і виконавець, народний артист України, лідер ВІА «Ватра». Автор популярних пісень та справжніх шлягерів: «Пшеничне перевесло», «Світлиця», «Від Бога», «Перший сніг», «Весільний марш», «Не сип, мила, скла». Народився 24 березня 1955 року в місті Радехів Львівської області.

8 травня 2000 року Ігор Білозір разом із друзями сидів у кав'ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові. Вже у кав'ярні до композитора почали приставати підозрілі молодики і між ними та Білозіром виникла суперечка. Пізно ввечері Ігор залишив кав'ярню і вирушив по проспекту Шевченка в напрямі власної домівки, що знаходилась за рогом Шевченка-Фредра.

По дорозі його догнали ті самі молодики, тримаючи в руках кастети, і майже перед самим входом у Львівську обласну прокуратуру напали на композитора. 20 днів пролежав він у одній із львівських лікарень. 28 травня 2000 року серце композитора зупинилося.