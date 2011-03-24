На Львівщині іномарка протаранила трактор

Травмовано жінку

Львів. 24 березня. УНІАН. Вчора на автодорозі Київ-Чоп біля села П’ятничани Стрийського району Львівської області іномарка в’їхала в трактор. Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, встановлено, що 56-річний водій автомобіля «Сітроен Джемпер» не впорався із керуванням протаранив трактор «МТЗ-80». В ДТП отримала травми 50-річний пасажир автомобіля «Сітроен». Потерпілу госпіталізували у травматологічне відділення Стрийська центральної районної лікарні, із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, компресійний перелом шостого грудного хребця, підшкірна гематома правого ліктя, садна волосяної частини голови.

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