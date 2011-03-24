Цимбалюк наказав навести порядок на вулицях до Великодня

Львів. 24 березня. УНІАН. У межах місячника озеленення та благоустрою, ми повинні виконати низку важливих завдань. Перш за все, навести належний порядок до Великодня. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За його словами, потрібно прибрати узбіччя доріг, відновити автобусні зупинки, встановити смітники та організувати систему збору сміття вздовж доріг.

«Необхідно очистити узбіччя від старих та хворих дерев. Також мешканці можуть подбати про порядок навколо власних будівель, прибудинкових територій», – наголосив голова Львівської ОДА.

М. Цимбалюк також зазначив, що потребують прибирання і цвинтарі області.