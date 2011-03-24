2011 рік стане роком доріг у Львівській області, – Цимбалюк

Львів. 24 березня. УНІАН. Цей рік стане роком доріг у Львівській області. Є розуміння на рівні керівництва держави, КМУ щодо фінансування робіт. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив 24 березня під час зустрічі з начальником служби автомобільних доріг у Львівській області Петром Шпитаком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Крім того, до Великодня необхідно завершити обстеження доріг. Ми повинні знати чітко скільки і де нам необхідно встановити дорожніх знаків, бар’єрних стовпців, автобусних зупинок, туалетів, смітників. Зупинки мають бути однотипні. Ми повинні чітко визначити скільки коштів необхідно затратити на ці заходи», – додав голова Львівської ОДА.

М.Цимбалюк також зазначив, що вже зараз необхідно посилити роботи з розчищення водовідводів на дорогах.

Крім того, під час зустрічі зазначалось, що у Львівській області триває ямковий ремонт на дорогах Львів-Тернопіль, Львів-Радехів-Луцьк, Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин, Львів-Самбір-Ужгород, Турка-Трускавець-Дрогобич-Пісочне. Всього задіяно 24 бригади. Ямковий ремонт на дорогах державного значення, а це 1039 кілометрів доріг, заплановано завершити до 1 травня.

Цього року у Львівській області заплановано провести ремонт доріг Львів-Шегині, Львів-Рава-Руська, Львів-Краковець.