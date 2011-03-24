На Львівщині планують висадити понад 2 млн дерев

Львів. 24 березня. УНІАН. У Львівській області у межах місячника озеленення та благоустрою буде висаджено понад 2 мільйони дерев. Про це заявив голова львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами губернатора, є відповідні плани, розроблені фахівцями, на якій території і які види дерев потрібно висаджувати.

«У відповідності до цих вимог буде проведено висадку дерев. Саджанці дерев, які заплановано висадити, надаватимуть бажаючим безкоштовно. Їх можна отримати в Державних лісових господарствах області», – додав М. Цимбалюк.