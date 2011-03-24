На Львівщині посадовець «Облпалива» привласнив півмільйона гривень

Львів. 24 березня. УНІАН. На Львівщині один з посадовців ВАТ «Облпаливо», здійснюючи махінації з відвантаженням високозольного вугілля під виглядом вугільного концентрату, привласнив бюджетні кошти в сумі 523 880 гривень. Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, посадовець протягом 2010 року «здійснив відвантаження високозольного вугілля під виглядом вугільного концентрату для потреб районних відділів освіти Львівщини, внаслідок чого незаконно отримав та привласнив бюджетні кошти».

За даним фактом, проводиться розслідування.