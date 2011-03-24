На Львівщині пішохід заснув на міжнародній трасі

Львівська область. 24 березня. УНІАН. На Львівщині нетверезий пішохід заснув на проїжджій частині міжнародної автотраси, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду в якій травмувалося двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 23 березня до працівників ДАІ на Львівщині від чергової медсестри Городоцької центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них після ДТП поступило двоє людей.

Як встановили співробітники ДАІ, 23 березня, близько 21.15, водій автомобіля «Мерседес-124», 25-річний житель міста Львова, рухаючись автотрасою міжнародного сполучення Львів-Самбір-Ужгород, неподалік села Завидовичі Городоцького району Львівщини, побачив перед собою лежачу на дорозі людину. Аби уникнути наїзду на неї, водій іномарки різко вивернув кермо, унаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2108» під керуванням 25-річного жителя Турківського району. Після цього зіткнення автомобіль «Мерседес-124» відкинуло у кювет, - інформує прес-служба.

Внаслідок ДТП було травмовано водія та пасажира «ВАЗ-2108».

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська, до Городоцької ЦРЛ працівниками львівського взводу ДАІ також було доставлено і «лежачого» пішохода, який перебував у стані сильного алкогольного сп‘яніння.



