Скульптури з Підкамінського монастиря віддадуть на реставрацію

Львів. 24 березня. УНІАН. Цього тижня чотири скульптури з с. Підкамінь Бродівського району планують передати на реставрацію у Львівську галерею мистецтв. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Скільки коштуватиме реставрація скульптур, стане відомо після їх ретельного огляду фахівцями. Питання відновлення монастиря після стихійного лиха перебуває на постійному контролі голови Львівської Михайла Цимбалюка.

Нагадаємо, через негоду і сильний вітер у ніч з 4 на 5 лютого цього року на дах дзвіниці монастиря впало риштування, внаслідок чого дві барокові авторства учнів Пінзеля скульптури були пошкоджені.

Ще дві скульптури демонтували згодом. У монастирі селища Підкамінь уже повністю ліквідовано наслідки стихійного лиха, облаштовано довколишню територію. Найближчим часом там проведуть ремонт даху.