Використання земель повинно бути ефективним, - Цимбалюк

Львів. 24 березня. УНІАН. У Львівській області є понад 70 тис. га земель, які не використовуються через неврегульованість в частині правонаступництва. Є частина земель, які непридатні з точки зору економічної доцільності їх використання або малопродуктивні. Про питання використання таких земель в області йшлося під час засідання комісії з врегулювання земельних відносин, яка відбулася за дорученням голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Раніше голова Львівської ОДА М.Цимбалюк заявив, що використання земель в області повинно бути ефективним. «Кожен гектар має бути виораний, оброблений та засіяний. Крім того, необхідно збільшувати посівні площі за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не використовуються», - наголосив Михайло Цимбалюк. Голова облдержадміністрації наголосив керівникам районів на тому, що проведення весняно-польових робіт в області буде перевіркою для них на здатність керувати територією.

На комісії були присутні заступник голови ОДА Іван Стефанишин, представники управління агропромислового розвитку ЛОДА, управління юстиції, прокуратури, науково-дослідних установ та ін.

«Сьогодні розглядається питання про включення земель, які не використовуються під сільськогосподарські потреби, в програму по залісненню, виробництво кормів та сировини для альтернативного пального, - зазначив І.Стефанишин. - Крім того, ми ставимо питання перед Державною агенцією водного господарства щодо залучення коштів під ремонт меліоративних систем для підвищення продуктивності земель. Таких земель в області є близько 500 тис. га».

До кінця цього року заплановано освоєння близько 30 тис. га землі під інвестиційні проекти. Львівська облдержадміністрація працює над входженням на Львівщину вітчизняного інвестора. На сьогодні йдеться про два важливі інвестиційні проекти в агропромисловий комплекс, які будуть працювати вже цього року.