Залізниця скасовує потяги в Карпати

Львів. 24 березня. УНІАН. З 1 квітня Львівська залізниця скасовує пасажирські потяги підвищеного комфорту №840/841 Івано-Франківськ-Ворохта та №842/843 Ворохта-Івано-Франківськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Нагадаємо, що дані потяги працювали для спрощення руху пасажирів до гірськолижних курортів Карпат.

Вказані потяги курсували з 25 грудня 2010 року та не лише спростили подорож до гірськолижних курортів Карпат, але й забезпечили комфортну пересадку пасажирів на потяги дальнього слідування в Івано-Франківську.