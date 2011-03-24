Начальник КРУ Буського району попався на хабарі

Львів. 24 березня. УНІАН. Прокуратура Буського району Львівської області порушила кримінальну справу проти начальника Контрольно-ревізійного відділу Буського району за вимагання та одержання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що провівши ревізію фінансово-господарської діяльності Буської міської ради, начальник КРУ склала акт про її наслідки, яким встановлено збитки в розмірі понад 120 тис.грн при виконанні робіт з реконструкції котельні центральної районної лікарні, субпідрядником яких виступало приватне підприємство.

За зменшення розміру встановлених ревізією збитків, вказана посадова особа, протягом лютого-березня 2011 року вимагала та одержала від керівника одного з підприємств хабар в розмірі 2000 доларів США.

Цього ж дня її затримано в порядку ст.115 КПК України.

Досудове слідство у кримінальній справі триває.