Львівська ОУН-УПА просить у губернатора допомоги

Львів. 24 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з головою Львівського крайового братства ОУН-УПА Олесем Гуменюком, головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Петром Франком головою ЛОО Спілки політичних в’язнів України Володимиром Горовим та головою Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих Зеновієм Бенем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі О. Гуменюк подякував губернатору за те, що він взяв участь у заходах з вшанування пам’яті генерал-хорунжого, Головного командира УПА Романа Шухевича у Білогорщі 5 березня цього року та розуміння проблем учасників визвольної боротьби та політв’язнів.

Крім того, присутні звернулись до голови Львівської ОДА щодо сприяння у вирішенні питання фінансування діяльності їх організацій, проїзду у транспортні загального користування та оздоровлення у санаторіях Львівщини та проведення державних національно-патріотичних заходів.