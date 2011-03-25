У Грузії зацікавилися освітнім досвідом УКУ у сфері біоетики

Львів. 25 березня. УНІАН. У Тбілісі 22-23 березня проходила дводенна зустріч ініційована Римо-католицькою церквою та православним патріархатом Грузії. Головна тема конференції – проблема сурогатного материнства. Про сурогатне материнство та маніпуляцію людським життям учасникам конференції розповів керівник Школи біоетики УКУ, член-кореспондент Папської Академії «Pro Vita» о. д-р Ігор Бойко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УКУ.

На думку о. д-р Ігоря Бойка, сурогатне материнство стало своєрідним бізнес-проектом, для заробляння грошей, хоча прикривається ця практика благородними намірами. «Ніхто у цьому процесі не думає про дитину, яка буде зранена – з часом у неї можуть початися проблеми на психологічному рівні щодо самоідентифікації. Дитину не можна сприймати як певну річ, яку можна замовити. Дитина – це найперше дар любові», – наголосив експерт.

За словами о. д-ра Ігоря Бойка, більшість європейських країн засуджують це явище, воно заборонене законом. Наприклад, в Італії за сурогатне материнство, або намовляння до такого кроку можна заплатити штраф 600тис. євро або сісти за ґрати до трьох років. «Натомість в Україні ця практика абсолютно дозволена, ще й розрекламована багатьма клініками, які мають практику штучного запліднення».

Учасники конференції також обговорили напрацювання Українського католицького університету в сфері біоетики. Тут вже два роки діє програма з біоетики, на якій викладають західноєвропейські та українські фахівці. Успішні випускники програми мають можливість згодом навчатися в університетах Італії, Австрії та інших європейських країнах. Програму з біоетики в УКУ підтримує канадська лабораторія молекулярної біології.