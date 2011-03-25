У Львові чоловік випав з балкону четвертого поверху будинку

Львів. 25 березня. УНІАН. Вчора, 24 березня, о 22.15, з балкону четвертого поверху власної квартири на вулиці Жовківській у Львові випав 29-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райвідділі міліції, куди поступила інформація про нещасний випадок, чоловіка, який випав з балкону з власної необережності, у важкому стані було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарі.

З початку це вже шостий випадок, коли на Львівщині люди з власної необережності, або у стані алкогольного сп‘яніння випадали з вікон та балконів власних помешкань.