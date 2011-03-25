Президент Росії нагородив львів‘янина орденом Дружби

Львів. 25 березня. УНІАН. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про нагородження орденами Дружби шістьох громадян України, зокрема помічника-консультанта народного депутата України, голову Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександра Калинюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, нагороди присвоєні «за великий внесок у розвиток і зміцнення відносин дружби і співпраці між Російською Федерацією і Україною».

Згідно з указом, орденами також нагороджені голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, завідувачка бібліотеки асоціації «Російський культурний центр» у Сімферополі Тетяна Іванченко, голова Овідіопольської районної ради Одеської області Володимир Левчук, головний редактор тернопільського філіалу видавництва «Ранок» Сергій Ткачов.

Нагороду О.Калинюку завтра, 26 березня, вручить Генконсул РФ у Львові Євген Гузєєв.

Раніше орденом Дружби, зокрема, нагороджувалися М.Азаров, А.Роговцева, М.Погребинський.

Довідка УНІАН. Орденом Дружби, запровадженим у 1994 році, нагороджуються громадяни за великий внесок в зміцнення дружби і співпраці націй і народностей, високі досягнення в розвитку економічного і наукового потенціалу Росії, за особливо плідну діяльність по зближенню і взаємозбагаченню культур націй і народностей, зміцненню миру і дружніх відносин між державами.

