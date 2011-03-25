У Львові вшанували пам’ять В.Чорновола

Львів. 25 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вшанував пам'ять видатного українського політика, державного діяча, публіциста В’ячеслава Чорновола. Михайло Цимбалюк поклав квіти до пам’ятника.

Голова Львівської ОДА наголосив на тому, що це була втрата не лише для Львівщини, а усієї України та українців у світі.

«Це особливий приклад ставлення до України, людей. Пройшовши непростий шлях, В’ячеслав Чорновіл залишився чуйною людиною, знав як підтримати своїх прихильників і водночас дуже толерантно ставився до опонентів», - зазначив М. Цимбалюк.

За словами голови Львівської ОДА з ініціативи облдержадміністрації невдовзі будуть сформовані бібліотеки з видань, опублікованих на Львівщині. Їх передадуть у школи ім. Чорновола.

«Діти повинні вчитися на прикладах таких героїв», - додав голова М. Цимбалюк.

Він також зазначив, що сподівається, що найближчим часом суспільство отримає відповідь щодо причини загибелі В’ячеслава Чорновола, адже справу відправили на дорозслідування.

Нагадаємо, 25 березня 1999 року В’ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в "КамАЗ" з причепом, який розвертався посеред шосе. Чорновіл і його водій загинули на місці, прес-секретар лідера НРУ був госпіталізований з важкими травмами. Пізніше внаслідок серцевого нападу помер і водій "КамАЗу".

Соратники В’ячеслава Чорновола вважають його загибель політичним убивством.