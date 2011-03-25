У Львові - новий Генконсул Росії

Львів. 25 березня. УНІАН. Новим Генеральним консулом Російської Федерації у Львові став Олег Астахов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генерального консульства Російської Федерації у Львові, 22 березня у МЗС України вже вручили екзекватуру новопризначеному Генеральному консулу Російської Федерації у Львові Олегу Астахову.

За інформацією Генконсульства, Олег Астахов прибув до Львова 23 березня.

Окрім цього, Генеральний консул Російської Федерації у м. Львові встиг відвідати Львівське єпархіальне управління УПЦ.

Нагадаємо, раніше посаду Генерального консула Російської Федерації у Львові займав Євгеній Гузєєв.