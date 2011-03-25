У Львові - новий Генконсул Росії
12:20, 25 березня 2011Львів
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Львів. 25 березня. УНІАН. Новим Генеральним консулом Російської Федерації у Львові став Олег Астахов.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генерального консульства Російської Федерації у Львові, 22 березня у МЗС України вже вручили екзекватуру новопризначеному Генеральному консулу Російської Федерації у Львові Олегу Астахову.
За інформацією Генконсульства, Олег Астахов прибув до Львова 23 березня.
Окрім цього, Генеральний консул Російської Федерації у м. Львові встиг відвідати Львівське єпархіальне управління УПЦ.
Нагадаємо, раніше посаду Генерального консула Російської Федерації у Львові займав Євгеній Гузєєв.
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